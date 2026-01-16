गर्भ निरोधक गोलियां खिलाने से प्रेग्नेंट नाबालिग रेप पीड़िता की मौत

minor rape victim death after contraceptive pills (demo pic)
mp news: मध्यप्रदेश के हरदा से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। हरदा शहर के सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ उसी वार्ड में रहने वाले युवक ने रेप किया। जिसके कारण नाबालिग गर्भवती हो गई और अपने जुर्म को छिपाने के लिए आरोपी ने नाबालिग को गर्भ निरोधक गोलियां खिला दी थीं। गर्भ निरोधक गोलियों के कारण नाबालिग की तबीयत बिगड़ गई और इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।
जानकारी के अनुसार 15 साल की नाबालिग से उसके ही मोहल्ले में रहने वाले एक युवक ने रेप किया था। जब नाबालिग का गर्भ ठहर गया तो आरोपी ने उसे गर्भ निरोधक गोलियां खिला दीं। नाबालिग दो महीने की गर्भवती थी और गर्भ निरोधक गोलियां खाने के कारण उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसे असहनीय दर्द और अत्यधिक ब्लडिंग होने लगी। परिजन नाबालिग को तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, डॉक्टरों ने नाबालिग की गंभीर हालत को देखते हुए उसे भोपाल रेफर कर दिया। भोपाल में इलाज के दौरान बीती रात नाबालिग की मौत हो गई।
डॉक्टर्स के मुताबिक नाबालिग की हालत बहुत खराब थी, अत्यधिक ब्लडिंग होने के कारण उसके शरीर में सिर्फ 3 ग्राम खून बचा था। हरदा एडिशनल एसपी अमित कुमार मिश्रा ने बताया कि 9 जनवरी को नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को लेकर महिला थाना हरदा में मामला दर्ज किया गया था। जिसके बाद पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया। जिसे न्यायालय में पेश करने पर उसे जिला जेल भेजा गया। साथ ही नाबालिग की मौत के बाद मामले में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है और प्रकरण में संबंधित धाराएं बढ़ाई जाएंगी।
