गर्भ निरोधक गोलियां खिलाने से प्रेग्नेंट नाबालिग रेप पीड़िता की मौत

mp news: मध्यप्रदेश के हरदा से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। हरदा शहर के सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ उसी वार्ड में रहने वाले युवक ने रेप किया। जिसके कारण नाबालिग गर्भवती हो गई और अपने जुर्म को छिपाने के लिए आरोपी ने नाबालिग को गर्भ निरोधक गोलियां खिला दी थीं। गर्भ निरोधक गोलियों के कारण नाबालिग की तबीयत बिगड़ गई और इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।