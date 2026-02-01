एमपी में मैगी खाने के बाद युवक की संदिग्ध मौत

हरदा जिले के हंडिया थाना क्षेत्र के खेड़ा आदलपुर गांव में रहने वाले युवक अरविंद झिंझोरे (25 वर्ष) की शुक्रवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। मृतक अरविंद के पिता सुरेश झिंझोरे ने बताया कि शाम को 4 बजे बेटे ने मैगी बनाकर खाई थी। इसके बाद उसने चाय बनाकर पी थी और कुछ देर बाद वह सो गया था। बेटे के सोने के बाद वो खेत चले गए थे और जब वापस लौटे तो अरविंद बिस्तर पर उल्टी कर रहा था। जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल लेकर आए। जहां डॉक्टर ने उसका स्वास्थ्य परीक्षण कर मृत घोषित कर दिया।