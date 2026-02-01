एमपी में बेटी का धक्का लगने से मां के हाथ से चली गोली, सामने खड़ा था पति

मां को खुद के माथे पर कट्टा लगाकर देख घर में मौजूद 9 साल की बच्ची रश्मि घबरा गई। उसे डर था कि कहीं मां खुद को नुकसान न पहुंचा ले। वह मां को बचाने के लिए दौड़ी, इसी दौरान बेटी रश्मि का धक्का मां रामसखी को लग गया। धक्का लगते ही कट्टे का ट्रिगर दब गया और गोली चल गई। गोली रश्मि के बाएं हाथ की उंगलियों को छूती हुई निकली है जिससे उसका हाथ लहूलुहान हो गया। वहीं छर्रे लगने से मां रामसखी भी घायल हो गई। गोली की आवाज और चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को तत्काल अजयगढ़ अस्पताल ले गए, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।