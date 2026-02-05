MP में इंजीनियर का गजब कारनामा! 15 लाख में बेच दिया रेलवे स्टेशन का सामान

फरियादी रामप्रसाद शर्मा के द्वारा 31 दिसंबर 2025 को दर्ज कराई गई कि के-3 कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा नागौद से खजुराहो तक रेलवे स्टेशन निर्माण कार्य किया जा रहा है। ग्राम फुलवारी स्थित रेलवे स्टेशन भवन के एक हाल में कंपनी का स्टोर बनाया गया था, जिसमें लगभग 30 लाख रुपये का इलेक्ट्रिकल सामान रखा गया था। वह अपने गृह ग्राम गया था। वापस लौटने पर 21 जनवरी 2026 को स्टोर रूम का निरीक्षण करने पर वहां से केबल, वायर, पीवीसी पाइप सहित अन्य इलेक्ट्रिकल सामग्री, जिसकी कीमत 15,17,808 है, चोरी होना पाया गया। इस संबंध में थाना देवेंद्रनगर में अपराध पंजीबद्ध किया गया।