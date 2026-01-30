एमपी के 3 जिलों में 18 लाख रूपये की चांदी चुराई, 7 शातिर चोर गिरफ्तार

फोटो सोर्स- पत्रिका
MP News: मध्यप्रदेश के पन्ना, सतना और कटनी जिलों के मंदिरों और सूने घरों को निशाना बनाकर चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले 7 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कुल 19 चोरियों का खुलासा किया है। जिसमें आरोपियों के कब्जे से 30 लाख रुपये मूल्य के सोना-चांदी के आभूषण, भगवान के छत्र, मुकुट एवं अन्य धार्मिक सामग्री बरामद की गई है। पुलिस को और भी खुलाने होने की संभावना है।
थाना प्रभारी देवेंद्रनगर संतोष यादव ने बताया मुखबिर से सूचना मिली कि पटेल ढाबा देवेन्द्रनगर में 7 संदेही बैठे हुए हैं। जहां से सभी 7 संदेहियों ह्रदेश उर्फ हिरदेश लखेरा पिता रामलाल लखेरा 27 साल निवासी ग्राम बंधूर थाना सलेहा, शैलेन्द्र चौबे पिता रामचरण चौबे 25, वीरेन्द्र चौबे उर्फ बीरू पिता रामचरण चौबे 26, धीरेन्द्र चौबे उर्फ बीरू पिता रामचरण चौबे 30 तीनों निवासी ग्राम फुलदरी थाना देवेन्द्रनगर, विष्णुकांत सोनी पिता हजारीलाल सोनी 31 निवासी ग्राम गंज थाना सलेहा, कुन्जीलाल चौधरी पिता मिहीलाल चौधरी 29 निवासी बिरसिंहपुर थाना पवई सुरेन्द्र सोनी पिता चन्द्रिका प्रसाद सोनी 30 निवासी इटांय थाना पवई को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई।
पहले तो सभी ऐसे किसी भी मामले में शामिल होने से इंकार करते रहे, सख्ती बरती गई तो वारदात करना स्वीकार किया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी जमानत पर रिहा होते ही फिर सक्रिय हो गए थे। ये सभी आरोपी पूर्व में भी पन्ना शहर की बड़ी लूट एवं चोरी की घटनाओं में जेल जा चुके हैं। गिरोह ने पन्ना जिले में 11, कटनी जिले में 3 और सतना जिले में 5 चोरी की वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया है।
आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी किए गए करीब 2.5 किलो चांदी के आभूषण, 2.5 किलो गली हुई कच्ची चांदी (वर्तमान में चांदी की कीमत करीब 18 लाख रुपये है) 04 बाइक, 06 कटर, 08 मोबाइल फोन तथा 2 लाख 58 हजार 200 रुपये नकद जप्त किए हैं। कुल जब्त सामग्री की कीमत लगभग 30 लाख रुपये बताई गई है।
राजा दहार मंदिर देवेंद्रनगर, जगदीश स्वामी मंदिर पवई, श्री हनुमान मंदिर ककरहा देवेंद्रनगर, चमरैया मंदिर चोरी रैपुरा , सलेहा के ग्राम भितरी मुटमुरू घर में चोरी, अमानगंज वार्ड नम्बर 09 घर में चोरी देवेन्द्रनगर की इण्डेन गैस एजेन्सी में चोरी, सलेहा के ग्राम गंज घर में चोरी, शाहनगर के खेरे पेटेरे मंदिर चोरी सलेहा के ग्राम पटना तमोली घर में चोरी देवेन्द्रनगर में गल्ला दुकान में चोरी।
जगतदेव तालाब शिव मंदिर में चोरी, सिविल लाइन हनुमान मंदिर पतेरी में चोरी, उचेहरा के ग्राम इटमा घर में चोरी, रेलवे कॉलोनी दुर्गा मंदिर, खेरमाई माता मंदिर सतना में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। इसी तरह कटनी थाना रंगनाथ नगर अंतगर्त ग्राम झर्रा टिकुरिया में चोरी, थाना कुठला अंतर्गत हनुमान जी मंदिर में चोरी, कोतवाली कटनी हनुमान मंदिर बाबा घाट में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया।
आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि मंदिर एवं घरों से की गई सोने-चाँदी के आभूषणो में से 2.5 किलो चाँदी गला दी है । पुलिस ने आरोपी सोनी के पास से कच्ची चाँदी जब्त किया। कार्रवाई में थाना प्रभारी देवेन्द्रनगर संतोष यादव, थाना प्रभारी सलेहा बलबीर सिंह, उनि सोनम शर्मा समेत कई अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे।
