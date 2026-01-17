जेल पहुंचते ही कांग्रेस नेता की बिगड़ी तबीयत, पुलिस ने बढ़ाई 4 और धाराएं

आदिवासी महिला की पैतृक भूमि को छल-कपट, धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से हड़पने के मामले में पुलिस ने विवेचना के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर कांग्रेस नेता श्रीकांत उर्फ पप्पू दीक्षित के खिलाफ दर्ज प्रकरण में चार गंभीर धाराओं का इजाफा किया गया है। पुलिस ने आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 467, 468, 471 एवं 419 जोड़ दी हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि विवेचना में जुटाए गए साक्ष्य स्पष्ट रूप से धोखाधड़ी और दस्तावेजी जालसाजी की ओर इशारा करते हैं। धाराओं के इजाफे के बाद आरोपी की कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। मामले की आगे भी जांच की जा रही है।