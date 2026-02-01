10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पन्ना

एमपी के 3 जिलों के जुआरी लगा रहे थे दांव, अचानक स्पॉट पर पहुंच गई पुलिस

MP News: मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में पुलिस ने जुआ खेलते हुए 11 जुआरियों को गिरफ्तार किया है।

2 min read
Google source verification

पन्ना

image

Himanshu Singh

Feb 10, 2026

mp news

एआई जनरेटेड

MP News: मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पन्ना–सतना बॉर्डर पर स्थान बदल-बदल कर संचालित किए जा रहे जुए के फड़ पर पुलिस ने देर रात दबिश देकर 11 जुआरियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान दो कार, 12 मोबाइल फोन, 7 हजार नगद एवं ताश की गड्डी सहित कुल करीब 15 लाख रुपए की सामग्री जब्त की गई है।

थाना प्रभारी देवेंद्रनगर संतोष सिंह यादव को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग थाना क्षेत्र के जंगलों में अलग-अलग स्थानों पर जुए का फड़ संचालित कर रहे हैं, जहां बाहर के जिलों से भी लोग पहुंचते हैं। सूचना की तस्दीक के बाद पुलिस टीम ने ग्राम गिरवार के पास जंगल क्षेत्र में दबिश दी।

रात के अंधेरे में खेल रहे जुआ

रात के अंधेरे में लाइट की व्यवस्था कर ताश के पत्तों से जुआ खेलते 11 आरोपियों नरेन्द्र वर्मा पिता कंछेदी वर्मा (26) निवासी गिरवारा, थाना देवेंद्रनगर, भंडारी कुशवाहा पिता जमुना प्रसाद कुशवाहा (27) निवासी गिरवारा, थाना देवेंद्रनगर बलवान सिंह बुंदेला पिता स्व. स्वरूप सिंह बुंदेला (63) निवासी खगई, थाना जसो, जिला सतना, पुष्पेन्द्र कुशवाहा पिता गया प्रसाद कुशवाहा (19) निवासी आदर्श नगर घुरडांग, थाना कोलगवां, जिला सतना, ज्ञानेंद्र सिंह दीक्षित पिता नवल सिंह दीक्षित (27) निवासी आदर्श नगर घुरडांग, थाना कोलगवां, जिला सतना,

दीपेन्द्र द्विवेदी पिता लालबहादुर द्विवेदी (25) निवासी बिड़ला कंपनी के पीछे, घुरडांग, थाना कोलगवां, जिला सतना, राजू कुशवाहा पिता हजारीलाल कुशवाहा (40) निवासी बेनीसागर मोहल्ला, जिला पन्ना, रामकिशोर मिश्रा पिता मोहन मिश्रा (56) निवासी बेनीसागर मोहल्ला, जिला पन्ना, राकेश सिंह बैस पिता रामकिशुन सिंह (44) निवासी महोड़, थाना सिमरिया, जिला पन्ना, राजवेन्द्र लोध पिता गणेश लोध (38) निवासी करिया, थाना सिमरिया, जिला पन्ना, सतेन्द्र राजपूत पिता गोपाल राजपूत (29) निवासी ग्राम कचनारी, थाना गैसाबाद, जिला दमोह को घेराबंदी कर पकड़ा गया। सभी आरोपियों के विरुद्ध थाना देवेंद्रनगर में संबंधित धाराओं के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की गई है।

कार्रवाई में थाना प्रभारी देवेंद्रनगर संतोष यादव सहित लक्ष्मी यादव, सत्येंद्र बागरी, वीर नारायण सिंह, अशोक बागरी, शंकर बुंदेला, आर., बृजेंद्र रैकवार, रोहित बागरी, दिनेश सोलंकी, मृगेंद्र तिवारी, भूरी सिंह, चालक पुष्पेंद्र जाट, रामनारायण सिंह सहित अन्य मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 Feb 2026 08:43 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Panna / एमपी के 3 जिलों के जुआरी लगा रहे थे दांव, अचानक स्पॉट पर पहुंच गई पुलिस

बड़ी खबरें

View All

पन्ना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में बेटी का धक्का लगने से मां के हाथ से चली गोली, सामने खड़ा था पति

panna news
पन्ना

सुहागरात के सपने दिखाए…फिर सोने-चांदी समेटकर फरार हुई ‘लुटेरी दुल्हन’, गैंग के 2 मेंबर गिरफ्तार

mp news
पन्ना

पन्ना में ठंड से बचाव के लिए जलाई थी आग, घर के अंदर जिंदा जल गई बुजुर्ग महिला

पन्ना

MP में इंजीनियर का गजब कारनामा! 15 लाख में बेच दिया रेलवे स्टेशन का सामान

panna news
पन्ना

खड़े ट्रक में जा घुसी बेलगाम दौड़ती वैन, युवक की गर्दन कटने से दर्दनाक मौत, चालक फरार

Tragic Accident
पन्ना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.