एमपी के 3 जिलों के जुआरी लगा रहे थे दांव, अचानक स्पॉट पर पहुंच गई पुलिस

दीपेन्द्र द्विवेदी पिता लालबहादुर द्विवेदी (25) निवासी बिड़ला कंपनी के पीछे, घुरडांग, थाना कोलगवां, जिला सतना, राजू कुशवाहा पिता हजारीलाल कुशवाहा (40) निवासी बेनीसागर मोहल्ला, जिला पन्ना, रामकिशोर मिश्रा पिता मोहन मिश्रा (56) निवासी बेनीसागर मोहल्ला, जिला पन्ना, राकेश सिंह बैस पिता रामकिशुन सिंह (44) निवासी महोड़, थाना सिमरिया, जिला पन्ना, राजवेन्द्र लोध पिता गणेश लोध (38) निवासी करिया, थाना सिमरिया, जिला पन्ना, सतेन्द्र राजपूत पिता गोपाल राजपूत (29) निवासी ग्राम कचनारी, थाना गैसाबाद, जिला दमोह को घेराबंदी कर पकड़ा गया। सभी आरोपियों के विरुद्ध थाना देवेंद्रनगर में संबंधित धाराओं के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की गई है।