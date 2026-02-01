सुहागरात के सपने दिखाए…फिर सोने-चांदी समेटकर फरार हुई ‘लुटेरी दुल्हन’, गैंग के 2 मेंबर गिरफ्तार

मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना सिमरिया में अपराध तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। विवेचना के दौरान पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। त्वरित कार्रवाई करते हुए इस गिरोह में शामिल दो आरोपियों गुड्डू गौतम और सुदामा प्रसाद तिवारी, दोनों निवासी करिया, थाना सिमरिया को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 20 हजार रुपये नकद जब्त किए गए हैं।