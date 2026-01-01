30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पन्ना

MP में बनेगा विश्व का दूसरा ‘डायमंड वाला म्यूजियम’, सरकार ने करोड़ों रूपए किए मंजूर

MP News: एमपी में वैश्विक पहचान दिलाने वाला डायमंड म्यूजियम एक बार फिर विवादों में है। तीसरी बार स्थान बदले जाने से करोड़ों की लागत और देरी तय मानी जा रही है।

2 min read
Google source verification

पन्ना

image

Akash Dewani

Jan 30, 2026

panna diamond museum location change third time mp news

panna diamond museum location change (फोटो- Freepik)

MP News: भारत की हीरा नगरी पन्ना को विश्व पटल पर नई पहचान दिलाने वाला विश्व का दूसरा डायमंड म्यूजियम (Diamond Museum) अब शहर के यादवेंद्र क्लब में नहीं, बल्कि जनकपुर क्षेत्र में बनेगा। जिला प्रशासन ने स्थान परिवर्तन का प्रस्ताव राज्य कार्यालय को भेज दिया है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही म्यूजियम की डीपीआर (DPR) में बदलाव होगा और नए सिरे से ड्राइंग-डिजाइन तैयार की जाएगी। इससे निर्माण कार्य शुरू होने में लंबा समय लग सकता है।

पर्यटन विभाग (MP Tourism) द्वारा जिला उद्योग विभाग से डायमंड पार्क के लिए आबंटित जमीन में से 2 हेक्टेयर भूमि की मांग की गई है। उद्योग विभाग ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए इसे राज्य कार्यालय भेज दिया है। अनुमति मिलते ही डायमंड म्यूजियम के निर्माण की प्रक्रिया दोबारा प्रारंभ की जाएगी। हालांकि इस प्रक्रिया में लंबा समय लगेगा साथ ही लाखों रुपए दोनों बर्बाद होंगे।

18 करोड़ की लागत से बनेगा विश्वस्तरीय म्यूजियम

डायमंड म्यूजियम के निर्माण के लिए 18 करोड़ रुपए की राशि पहले ही स्वीकृत हो चुकी है। यह संग्रहालय न केवल पन्ना में निकलने वाले विश्व प्रसिद्ध हीरों को प्रदर्शित करेगा, बल्कि उनके इतिहास, उत्खनन, तराशने की कला और आभूषण निर्माण तक की संपूर्ण यात्रा को दर्शाएगा। इसके साथ ही बुंदेलखंड की संस्कृति, पुरातत्व, मंदिर और ऐतिहासिक धरोहरों की झलक भी एक ही स्थान पर देखने को मिलेगी। एशिया काइकलौता डायमंड म्यूजियम पर्यटकों को एक समृद्ध सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करेगा।

तीसरी बार बदला जा रहा स्थान

पहले यह म्यूजियम कलेक्ट्रेट बंगला के बगल में स्थित सरकारी आवास में विकसित किया जा रहा था। वहां लाखों रुपए खर्च होने के बाद स्थान बदलकर धरम सागर तालाब के ऊपर स्थित 18वीं सदी की ऐतिहासिक इमारत यादवेंद्र भवन में प्रस्तावित किया गया। यहां लैंडस्केपिंग, बटरफ्लाई पार्क, लेजर और क्लासिक लाइटिंग जैसी योजनाएं भी थीं। हालांकि अब प्रशासन ने तीसरीबार स्थान परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू की गई है।

तो एक ही स्थान पर होंगे पार्क और म्यूजियम

जनकपुर में डायमंड पार्क के लिए पहले ही 11 हेक्टेयर जमीन आबंटित कर उसका समतलीकरण किया जा चुका है। इस पार्क के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा 12.65 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। अब इसी भूमि में से 2 हेक्टेयर जमीन डायमंड म्यूजियम के लिए मांगी जा रही है। इससे संबंधित प्रस्ताव भी शासन को भेज दिया गया है। यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो डायमंड पार्क और डायमंड म्यूजियम एक ही परिसर में होंगे। यह डायमंड कारोबार से जुड़े लोगों के लिए सुविधाजनक स्थति बताई जा रही है। प्रशासन का कहना है कि इससे हीरा कारोबारियों को सुविधा है। (MP News)

ये भी पढ़ें

27 प्रतिशत OBC आरक्षण को लेकर फिर होगा आंदोलन! सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नहीं रखा ठोस पक्ष
भोपाल
27 percent obc reservation supreme court hearing delayed mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

30 Jan 2026 11:07 pm

Published on:

30 Jan 2026 11:06 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Panna / MP में बनेगा विश्व का दूसरा ‘डायमंड वाला म्यूजियम’, सरकार ने करोड़ों रूपए किए मंजूर
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

पन्ना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी के 3 जिलों में 18 लाख रूपये की चांदी चुराई, 7 शातिर चोर गिरफ्तार

mp news
पन्ना

एमपी में ‘गुरूजी’ निकले शराब तस्कर! लत ने छुड़वाई नौकरी, अब भेजे गए जेल

panna news
पन्ना

एमपी में पकड़ाई यूपी की लेडी गैंग, सुहाग की निशानी होता था टारगेट

panna
पन्ना

एमपी में तीन बड़े प्रतिष्ठानों पर GST का छापा, पैनाल्टी में वसूले करोड़ों रुपये

panna-news
पन्ना

जेल पहुंचते ही कांग्रेस नेता की बिगड़ी तबीयत, पुलिस ने बढ़ाई 4 और धाराएं

panna tribal land fraud culprit congress leader pappu dixit hospitalized MP News
पन्ना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.