MP में बनेगा विश्व का दूसरा ‘डायमंड वाला म्यूजियम’, सरकार ने करोड़ों रूपए किए मंजूर

जनकपुर में डायमंड पार्क के लिए पहले ही 11 हेक्टेयर जमीन आबंटित कर उसका समतलीकरण किया जा चुका है। इस पार्क के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा 12.65 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। अब इसी भूमि में से 2 हेक्टेयर जमीन डायमंड म्यूजियम के लिए मांगी जा रही है। इससे संबंधित प्रस्ताव भी शासन को भेज दिया गया है। यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो डायमंड पार्क और डायमंड म्यूजियम एक ही परिसर में होंगे। यह डायमंड कारोबार से जुड़े लोगों के लिए सुविधाजनक स्थति बताई जा रही है। प्रशासन का कहना है कि इससे हीरा कारोबारियों को सुविधा है। (MP News)