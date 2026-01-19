19 जनवरी 2026,

सोमवार

पन्ना

एमपी में तीन बड़े प्रतिष्ठानों पर GST का छापा, पैनाल्टी में वसूले करोड़ों रुपये

MP News: मध्यप्रदेश के पन्ना में जीएसटी ने बिल कम दिखाकर टैक्स चोरी करने वाले प्रतिष्ठनों पर शिकंजा कसा है।

पन्ना

Himanshu Singh

Jan 19, 2026

panna-news

फोटो सोर्स- पत्रिका

MP News: मध्यप्रदेश के पन्ना में बिल कम दिखाकर टैक्स चोरी करने वाले सराफा और होटल कारोबार से जुड़े तीन प्रतिष्ठानों की जीएसटी टीम ने जांच की थी। कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित मां अनुपम ज्वेलर्स, न्यू अनुपम ज्वेलर्स और कुंजवन रोड मोहन निवास चौराहा स्थित सान्वी लैंडमार्क होटल पर की गई छापेमारी के बाद विभाग ने कुल 1 करोड़ रुपए की राशि टैक्स पेनाल्टी के रूप में जमा कराई है। चार दिन तक चली जांच ने स्थानीय व्यापारिक हलकों में हडक़ंप मचा दिया है।

ज्वाइंट कमिश्नर एंटी इवेजन ब्यूरो सतना राकेश साल्वी के नेतृत्व में सहायक आयुक्त दिलीप, राज्य कर अधिकारी पियूष तिवारी, मतीष शर्मा, असीम मिश्रा सहित 15 सदस्यीय टीम ने 14 जनवरी को एक साथ तीनों प्रतिष्ठानों पर दबिश दी थी। टीम ने न केवल सराफा बाजार स्थित दुकानों बल्कि संबंधित कारोबारी के आवासीय परिसरों व होटल पर भी एक साथ छानबीन की थी। चार दिनों तक चली इस कार्रवाई में खरीद-बिक्री, स्टॉक रजिस्टर और टैक्स रिटर्न से जुड़े दस्तावेजों की गहन जांच की गई। इसके बाद टैक्स चोरी सामने आई।

तीन प्रतिष्ठानों से जमा कराए 1 करोड़

जांच के दौरान जीएसटी अधिकारियों को प्रारंभिक स्तर पर अपेक्षित सहयोग नहीं मिला, जिससे कार्रवाई में देरी हुई। हालांकि टीम की सख्ती के बाद दस्तावेज उपलब्ध कराए गए और जांच आगे बढ़ सकी। पड़ताल के बाद अधिकारियों ने तीनों प्रतिष्ठानों में जीएसटी संबंधी गंभीर विसंगतियां पाई। इसके आधार पर मां अनुपम ज्वेलर्स और न्यू अनुपम ज्वेलर्स के संचालकों से संयुक्त रूप से 35 लाख रुपए जमा कराए गए, जबकि सान्वी लैंडमार्क होटल के संचालक से 65 लाख रुपए की राशि वसूली गई। कार्रवाई से व्यापारिक हलके में हडक़ंप रहा है।

जांच के बाद बढ़ सकता है दायरा

विभागीय अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई केवल प्रारंभिक कदम है। दस्तावेजों के विस्तृत परीक्षण के बाद आगे भी जांच का दायरा बढ़ सकता है। जीएसटी विभाग की इस कार्रवाई से जिले के व्यापारिक वर्ग में स्पष्ट संदेश गया है कि कर चोरी या अनियमितता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सोनी परिवार के तीनों प्रतिष्ठान

जानकारी के अनुसार ये तीनों प्रतिष्ठान सराफा बाजार निवासी सोनी परिवार द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। सान्वी लैंडमार्क होटल के संचालक मोहित सोनी हैं। एक ही परिवार के अलग-अलग व्यवसायों में सामने आई कर विसंगतियों ने विभाग की निगरानी को और तेज कर दिया है।

पन्ना

