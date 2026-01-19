एमपी में तीन बड़े प्रतिष्ठानों पर GST का छापा, पैनाल्टी में वसूले करोड़ों रुपये

MP News: मध्यप्रदेश के पन्ना में बिल कम दिखाकर टैक्स चोरी करने वाले सराफा और होटल कारोबार से जुड़े तीन प्रतिष्ठानों की जीएसटी टीम ने जांच की थी। कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित मां अनुपम ज्वेलर्स, न्यू अनुपम ज्वेलर्स और कुंजवन रोड मोहन निवास चौराहा स्थित सान्वी लैंडमार्क होटल पर की गई छापेमारी के बाद विभाग ने कुल 1 करोड़ रुपए की राशि टैक्स पेनाल्टी के रूप में जमा कराई है। चार दिन तक चली जांच ने स्थानीय व्यापारिक हलकों में हडक़ंप मचा दिया है।



ज्वाइंट कमिश्नर एंटी इवेजन ब्यूरो सतना राकेश साल्वी के नेतृत्व में सहायक आयुक्त दिलीप, राज्य कर अधिकारी पियूष तिवारी, मतीष शर्मा, असीम मिश्रा सहित 15 सदस्यीय टीम ने 14 जनवरी को एक साथ तीनों प्रतिष्ठानों पर दबिश दी थी। टीम ने न केवल सराफा बाजार स्थित दुकानों बल्कि संबंधित कारोबारी के आवासीय परिसरों व होटल पर भी एक साथ छानबीन की थी। चार दिनों तक चली इस कार्रवाई में खरीद-बिक्री, स्टॉक रजिस्टर और टैक्स रिटर्न से जुड़े दस्तावेजों की गहन जांच की गई। इसके बाद टैक्स चोरी सामने आई।