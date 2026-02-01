MP में एक्टिव हुई ‘गिरवी गैंग’, फर्जी कागज और किराये का ट्रैक्टर दिखाकर करते थे लाखों की ठगी

एसपी निवेदिता नायडू के निर्देश पर थाना प्रभारी मनोज यादव के नेतृत्व में गठित दल ने मुख्य आरोपी दीपक पुरी गोस्वामी, पिता कौशल पुरी गोस्वामी 27 वर्ष निवासी ग्राम इन्द्राना, तहसील मझौली, जबलपुर को जबलपुर और भैयालाल चौधरी पिता भूरेलाल चौधरी 59 निवासी सभागंज को शाहनगर से गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि दीपक पुरी गोस्वामी ग्रामीण क्षेत्रों से मासिक किराये पर ट्रैक्टर लेकर उनके पंजीयन की छायाप्रति में फेरबदल कर अपने नाम से प्रदर्शित करता था और अन्य जिलों में गिरवी रखकर धन प्राप्त करता था। जबलपुर, कटनी, दमोह सहित कई स्थानों पर इसी प्रकार की घटनाएं करना स्वीकार किया गया है। पुलिस ने स्वराज 735 ट्रैक्टर, ट्रॉली, कूटरचित पंजीयन पत्र तथा नगद राशि सहित लगभग सात लाख रुपये मूल्य की सामग्री जब्त की है। अन्य मामलों की जांच जारी है।