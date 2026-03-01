सास-बहू की कहासुनी का खूनी अंजाम, बहू की गई जान

पुलिस ने एफएसएल एवं डॉग स्कवॉड की टीम को भी मौके पर बुलाया, जिन्होंने साक्ष्य एकत्र किए। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया। जांच के दौरान पुलिस ने परिजनों तथा आसपास के लोगों से पूछताछ की और संदेह के आधार पर नीता साहू की सास मत्थी साहू को हिरासत में लिया। सख्ती से पूछताछ करने पर सास ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि घरेलू विवाद के दौरान कहासुनी इतनी बढ़ गई कि उसने गुस्से में आकर कुदाली से बहू नीता साहू पर ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी सास को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुत रतरंजित कुदाली एवं घटना के समय पहनी गई साड़ी को भी जब्त किया है। आरोपी महिला को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।