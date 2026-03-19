कलेक्ट्रेट के गेट पर 50 हजार रुपये लेते पकड़ाया पटवारी, कैमरा देखते ही छिपाने लगा मुंह

पटवारी के द्वारा रिश्वत मांगे जाने की शिकायत फरियादी महिला शगुंती बाई सौंर ने लोकायुक्त कार्यालय सागर में की थी। शिकायत में फरियादी शगुंती बाई ने बताया कि केन-बेतवा लिंक परियोजना के कारण उनके गांव के विस्थापन के मुआवजे के रूप में शासन द्वारा उनकी बेटी के खाते में साढ़े 12 लाख रुपये जमा किए गए थे। उसी दिन से पटवारी राहुल अग्रवाल उनसे इनाम के नाम पर 1 लाख 60 हजार रुपये की मांग कर रहा है। पहले ही 40 हजार रुपये ले चुका है और गुरुवार को दूसरी किस्त के तौर पर 50 हजार रुपये देने के लिए बुलाया है। लोकायुक्त टीम ने शिकायत की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर फरियादी शगुंती बाई को रिश्वत के 50 हजार रुपये देने के लिए रिश्वतखोर पटवारी राहुल अग्रवाल के पास भेजा। जैसे ही पटवारी ने रिश्वत के रूपये लिए तो लोकायुक्त की टीम ने उसे रंगेहाथों पकड़ लिया।