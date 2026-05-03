मंदिरों और निजी घरों से खोजा जाएगा प्राचीन इतिहास, आधुनिक प्लेटफॉर्म कृति संपदा पर संकलित होगा जिले का गौरव

प्रशासन ने नागरिकों से आग्रह किया है कि यदि उनके पास या उनके पूर्वजों की ऐसी कोई भी ऐतिहासिक धरोहर या हस्तलिखित पांडुलिपि उपलब्ध है, तो वे उसे मिशन टीम के साथ साझा करें। इससे उन दस्तावेजों को वैज्ञानिक पद्धति से सुरक्षित किया जा सकेगा और भविष्य की पीढिय़ों के लिए इस अनमोल ज्ञान को बचाया जा सकेगा। कोई भी व्यक्ति अपने पास उपलब्ध ग्रंथों की जानकारी प्रशासन को देकर इस राष्ट्रव्यापी अभियान का हिस्सा बन सकता है।