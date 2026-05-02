एमपी के इस गांव में चल रही थी ‘मौत’ की फैक्ट्री, 4 गिरफ्तार

कोतवाली पुलिस को मुखबिर के जरिए पुख्ता सूचना मिली थी कि ग्राम कांटी के पास कुछ लोग अवैध हथियार निर्माण की फैक्ट्री चला रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल संबंधित स्थान पर दबिश दी, जब पुलिस मौके पर पहुंची तो दो लोग अवैध कट्टा बना रहे थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ा और तलाशी ली तो वहां से हथियारों का जखीरा बरादम हुआ। पुलिस को मौके से अवैध हथियार बनाने की आधुनिक मशीनें भी मिली हैं जिन्हें देखकर पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए। जिन दो आरोपियों को कट्टा बनाते पकड़ा है उनके नाम संदीप रैकवार और राम प्रसाद विश्वकर्मा हैं।