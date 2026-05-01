आज से प्रगणक घर-घर जाकर करेंगे डिजिटल जनगणना: 30 मई तक मकानों के सूचीकरण एवं गणना का होगा कार्य

जिला प्रशासन ने समस्त नागरिकों से इस राष्ट्रीय महत्व के कार्य में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने और प्रगणकों को सही जानकारी उपलब्ध कराने की अपील की है। गांवों में मुनादी के माध्यम से प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि जागरूकता के अभाव में कोई भी परिवार इस गणना से वंचित न रह जाए। जनगणना 2027 को केवल आंकड़ों का संकलन नहीं, बल्कि भविष्य के भारत और राज्य के विकास की ठोस नींव माना जा रहा है।