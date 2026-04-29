सीएम का पुतला दहन के दौरान भड़की आग, दो पुलिसकर्मी समेत कई लोग झुलसे

मौके पर पहुंचे पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी ने सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के हर प्रदर्शन में पुलिस द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप किया जाता है, जिससे तनाव की स्थिति बनती है। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में होने वाले हर प्रदर्शन में वे स्वयं सबसे आगे रहेंगे और किसी भी तरह की रोक-टोक को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूर्व विधायक ने यह भी स्पष्ट किया कि यह पूरा प्रदर्शन पत्रकारों पर हो रहे हमलों के विरोध में शांतिपूर्ण तरीके से किया जाना था, लेकिन पुलिस की कार्रवाई के कारण हालात बिगड़ गए। फिलहाल पूरे मामले में प्रशासन की ओर से जांच की बात कही जा रही है, वहीं शहर में घटना को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म बना हुआ है।