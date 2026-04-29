29 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

जमानत के बाद सोनम रघुवंशी के भाई ने किया 2 करोड़ रुपये की हेराफेरी का दावा

Raja Raghuvanshi Murder Case : सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद अपने ऊपर लग रहे सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए दावा किया है कि पूरा मामला 2 करोड़ रुपये की हेराफेरी से जुड़ा हो सकता है।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Shailendra Sharma

Apr 29, 2026

Sonam Raghuvanshi bail

Sonam Raghuvanshi

Raja Raghuvanshi Murder Case : मध्यप्रदेश ही नहीं बल्कि देश के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड की आरोपी सोनम रघुवंशी को कोर्ट से जमानत (Sonam Raghuvanshi bail) मिलने के बाद एक बार फिर ये मामला सुर्खियों में है। सोनम रघुवंशी पति राजा रघुवंशी की हत्या (Raja Raghuvanshi murder case) के आरोप में बीते कई महीनों से शिलांग जेल (Shillong Jail) में बंद थी, जो कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब जेल से बाहर आ गई है। इसी बीच अब सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद की तरफ से एक ऐसा दावा किया गया है जिससे मामले में नया मोड़ आ सकता है।

सोनम के भाई ने किया बड़ा दावा

सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद ने राजा रघुवंशी के परिजनों की तरफ से लगाए जा रहे जांच को प्रभावित करने के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। साथ ही गोविंद ने कहा कि सोनम को जो जमानत मिली है उसमें उसकी कोई भूमिका नहीं है। मुझे खुद इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी मीडिया के माध्यम से ही मिली है। इसके साथ ही गोविंद ने एक नया खुलासा करते हुए दावा किया कि ‘राज’ नाम के व्यक्ति ने उनके यहां से करीब डेढ़ से दो करोड़ रुपये का गबन किया था। गोविंद का कहना है कि ये पूरा मामला उसी के द्वारा तैयार की गई साजिश का हिस्सा हो सकता है। हालांकि इस दावे की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

सोनम को शर्तों के साथ मिली है जमानत

यहां ये भी बता दें कि राजा रघुवंशी हत्याकांड की आरोपी सोनम रघुवंशी को कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है। शर्तों के मुताबिक सोनम जमानत मिलने के बाद शिलांग जिले की सीमा में ही रहेगी और उसे समय-समय पर कोर्ट में पेश होना होगा। साप्ताहिक रूप से थाने में हाजिरी लगानी होगी। सोनम रघुवंशी को जमानत मिलने के बाद उसके भाई गोविंद ने साफ-साफ ये भी कहा है कि सोनम के इंदौर आने की कोई योजना नहीं है।

हनीमून पर हुई थी राजा रघुवंशी की हत्या

इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की 11 मई को सोनम से शादी हुई थी। 20 मई को वे हनीमून के लिए मेघालय रवाना हुए। राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी 23 मई को मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले के सोहरा (चेरापूंजी) में नोंग्रियाट गांव में एक होमस्टे से चेक आउट करने के कुछ घंटों बाद लापता हो गए थे। 24 मई को राजा-सोनम से परिवार का संपर्क टूट गया। 27 मई से दोनों की सर्चिंग शुरू हुई और सर्चिंग के दौरान 2 जून को खाई में राजा का शव मिला। 3 जून को राजा की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में पता चला कि पेड़ काटने वाले हथियार से उनकी हत्या की गई थी। सोनम लापता थी जिसके कारण उसकी सर्चिंग जारी रही लेकिन 9 जून को सोनम रघुवंशी यूपी के गाजीपुर स्थित एक ढाबे पर पुलिस को मिली। शिलांग पुलिस ने सोनम को गिरफ्तार कर पूछताछ की जिसमें सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाह और अन्य लोगों के साथ मिलकर राजा की हत्या का खुलासा किया था। पुलिस ने सोनम सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

ये भी पढ़ें

बेटे की शादी की खुशी में नाच रहे पिता की थमी सांसें, ससुर के शव के साथ ससुराल पहुंची दुल्हन
शहडोल
shahdol

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

29 Apr 2026 08:05 pm

Published on:

29 Apr 2026 08:04 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / जमानत के बाद सोनम रघुवंशी के भाई ने किया 2 करोड़ रुपये की हेराफेरी का दावा

पत्रिका लाइव अपडेट

Exit Poll 2026 Live: एग्जिट पोल्स में दावा, बंगाल में खेला होबे की संभावना, असम और पुडुचेरी में NDA की सरकार, केरल में कांग्रेस

राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

BJP के ‘विधायक जी’ की ‘मॉर्निंग वॉक’ पर लगा बैन, 25 साल से जारी था सिलसिला

MLA Morning Walk
इंदौर

कैलाश विजयवर्गीय की विधानसभा से आई चौंकाने वाली जानकारी, BJP फिसड्डी !

Kailash Vijayvargiya
इंदौर

परिवार के इस सदस्य ने कराई सोनम रघुवंशी की जमानत, हत्याकांड के बाद तोड़ चुके थे सारे नाते

Raja Raghuvanshi Murder Case
इंदौर

‘मुझे सोनम से पूछना है ये 1 सवाल…’, भाई बोला- सोनम उन पर करा सकती हमला

Raja raghuvanshi murder case
इंदौर

सोनम रघुवंशी जेल से बाहर, अब ‘प्रेमी राज कुशवाहा’ को भी मिलेगी जमानत!

Know why Sonam Raghuvanshi got bail
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.