29 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शहडोल

बेटे की शादी की खुशी में नाच रहे पिता की थमी सांसें, ससुर के शव के साथ ससुराल पहुंची दुल्हन

MP News: विदाई की हल्दी आंसुओं में भीगी, कुछ पलों में ही शहनाईयों की गूंज सन्नाटे में बदली, दुखों का पहाड़ साथ लेकर दुल्हन को विदा कर ले गया दूल्हा।

2 min read
Google source verification

शहडोल

image

Shailendra Sharma

Apr 29, 2026

shahdol

father dies during son wedding bride arrives with body

MP News: नियति का खेल भी कितना अजीब होता है, कभी-कभी शहनाइयों की गूंज एक पल में सन्नाटे में बदल जाती है और खुशियों का आंगन मातम की चादर ओढ़ लेता है। ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला मामला मध्यप्रदेश के शहडोल जिले से सामने आया है। यहां बेटे की शादी में खुशी से झूम रहे पिता की अचानक मौत हो गई। शादी की रस्मों के बीच दूल्हे के पिता की अकस्मात मौत से शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गईं और गहरे दुख के बीच दुल्हन ने ससुर के शव के साथ ससुराल में कदम रखा। घटना शहडोल जिले के गोहपारू के पैलवाह गांव की है।

नाचते-नाचते थम गईं सांसें

जयसिंहनगर के गजनी गांव से धरमदास परस्ते (50) बड़े उत्साह से बेटे हरीश की बारात लेकर आए थे। सुबह विदाई की बेला थी। आदिवासी परंपरा के अनुसार विदाई से पहले हल्दी की रस्म हो रही थी। बेटा दूल्हा बना खड़ा था और पिता धरमदास खुशी में झूमते हुए बारातियों के साथ नाच रहे थे, लेकिन किसे पता था कि बेटे के घर बसाने की खुशी मना रहे पिता धरमदास के दिल की धड़कनें अचानक रुक जाएंगी। नाचते-थिरकते धरमदास अचानक गिरे और फिर नहीं उठे। परिवार के लोग तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन तब तक देर हो चुकी थी।

शादी की खुशियां सन्नाटे में बदलीं

अस्पताल में डॉक्टरों ने धरमदास को मृत घोषित कर दिया। धरमदास की मौत की खबर मिलते ही शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। मंगल गीत चीखों में बदल गए। दुल्हन रीना (23) जो कुछ देर पहले तक अपनी नई दुनिया के सपने बुन रही थी, उसके सामने अब एक ऐसी चुनौती थी जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। घर के बाहर सजी-धजी डोली खड़ी थी और अंदर ससुर का शव। दूल्हा हरीश इस दो राहे पर टूट चुका था, एक तरफ जीवनसंगिनी का साथ शुरू हो रहा था, तो दूसरी तरफ उसके सिर से हमेशा के लिए पिता का साया हट गया था।

दुख के बीच फर्ज की नई शुरुआत

ऐसे कठिन समय में जब इंसान हिम्मत हार जाता है, समाज और अपनों ने सहारा दिया। गम के इसी साये में एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई। यहां केवल एक दुल्हन विदा नहीं हो रही थी, बल्कि एक बेटी अपने ससुर के शव के साथ अपने नए घर की ओर बढ़ रही थी। जब दुल्हन की डोली और ससुर का शव एक साथ गजनी गांव के लिए रवाना हुए, तो देखने वाले हर शख्स की आंखें छलक उठी। रीना ने अपने ससुराल की दहलीज पर कदम खुशियों के साथ नहीं, बल्कि शोक और जिम्मेदारियों के साथ रखा। जिस घर में बहू के स्वागत की तैयारियां थीं, वहां पिता की अंतिम विदाई की तैयारी करनी पड़ी। रीना और हरीश ने इस दुख की घड़ी में एक-दूसरे का हाथ थामकर यह साबित किया कि नई जिंदगी की शुरुआत केवल उल्लास से ही नहीं, बल्कि एक-दूसरे के गम बांटने से भी होती है।

ये भी पढ़ें

2 लाख के लिए 150 किमी ‘दौड़ते’ आया सब इंजीनियर व उसका साथी, लोकायुक्त ने पकड़ा
भोपाल
BHOPAL

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

29 Apr 2026 07:07 pm

Published on:

29 Apr 2026 07:06 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shahdol / बेटे की शादी की खुशी में नाच रहे पिता की थमी सांसें, ससुर के शव के साथ ससुराल पहुंची दुल्हन

पत्रिका लाइव अपडेट

Exit Poll 2026 Live: एग्जिट पोल्स में दावा, बंगाल में खेला होबे की संभावना, असम और पुडुचेरी में NDA की सरकार, केरल में कांग्रेस

राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

शहडोल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

कमता हादसा: कार पलटने की बात नहीं हो रही है हजम, मृतकों के शरीर पर आईं थीं मामूली चोटें!

शहडोल

पुलिस से बचकर भागे 3 तस्करों की कुएं में डूबकर मौत, कार से बड़ी मात्रा में गांजा पकड़ाया

MP News
शहडोल

MP के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में लगी आग, चार बोगियों से निकली आग की लपटें

Relief Train Fire Accident at Beohari Railway Station shahdol MP news
शहडोल

मरखी माता मंदिर के पास कोयले का अवैध उत्खनन करते जेसीबी जब्त

शहडोल

एमपी में लेडी सब इंजीनियर 10,000 रिश्वत लेते पकड़ाई, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

SHAHDOL
शहडोल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.