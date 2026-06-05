MP Coal Mine Accident: कोयला खदान की छत गिरी, 2 मजदूरों की मौत, 7 घायल

शुक्रवार को हादसा दूसरी पाली के वक्त हुआ। करीब साढ़े तीन बजे जब मजदूर खदान के अंदर स्टापिंग वॉल का काम कर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि छत का काम चल रहा था, तभी कमजोर मिट्टी और चट्टानी हिस्सा टूटकर गिर गया। इसकी चपेट में सभी मजदूर आ गए थे। घटना के बाद प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए थे। इस घटना में मजदूरों को एंबुलेंस से केंद्रीय अस्पताल बुढ़ार और शहडोल के जिला अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि इस घटना से मजदूरों के सिर, हाथ और शरीर के अन्य हिस्सों में चोट लगी है।