3 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शहडोल

बस स्टैंड पर रिश्वत लेते पकड़ाया मेडिकल ऑफिसर, शहडोल में लोकायुक्त की कार्रवाई

Medical Officer Bribe Case: शहडोल जिले के जयसिंहनगर में पदस्थ मेडिकल ऑफिसर रिश्वत की पहली किस्त ले चुका था, दूसरी किस्त लेते हुए लोकायुक्त रीवा की टीम ने रंगेहाथों पकड़ा
2 min read
Google source verification

शहडोल

image

Shailendra Sharma

Jul 03, 2026

shahdol

medical officer mahesh chandra sharma caught taking bribe lokayukta raid, मेडिकल ऑफिसर डॉ. महेशचंद्र शर्मा रिश्वत लेते पकड़ाए (source-patrika)

Shahdol Medical Officer Bribe Case: मध्य प्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त (Lokayukta Action) रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों को रिश्वत (Bribe) लेते हुए रंगेहाथों पकड़ रही है लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मध्यप्रदेश के शहडोल जिले का है जहां मेडिकल ऑफिसर को लोकायुक्त रीवा की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ा है।

मेडिकल ऑफिसर मांग रहा था 10 हजार रुपये रिश्वत

भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त रीवा की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहडोल जिले के जयसिंहनगर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उफरी के मेडिकल ऑफिसर को 5 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। लोकायुक्त पुलिस के अनुसार उमरिया जिले के पटनार खुर्द निवासी वीरेंद्र सिंह ने बीते 18 मई को लोकायुक्त कार्यालय रीवा में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उनकी पत्नी पार्वती सिंह के संलग्नीकरण (अटैचमेंट) आदेश को निरस्त कराने और उनकी रवानगी रोकने के एवज में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उफरी के मेडिकल ऑफिसर डॉ. महेशचंद्र शर्मा 10 हजार रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं।

5 हजार रुपये की दूसरी किस्त लेते रंगेहाथों पकड़ाया

शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त ने आरोपों का सत्यापन कराया। जांच के दौरान यह पुष्टि हुई कि आरोपी पहले ही 5 हजार रुपए ले चुका था और शेष 5 हजार रुपए की मांग कर रहा था। इसके बाद शुक्रवार को ट्रैप टीम गठित की गई। टीम ने जाल बिछाया और फरियादी वीरेन्द्र सिंह को रिश्वत के 5 हजार रुपये देने के लिए भेजा। रिश्वतखोर मेडिकल ऑफिसर डॉ. महेशचंद्र शर्मा ने रिश्वत की रकम देने के लिए फरियादी को बस स्टैंड पर बुलाया, यहां पहले से ही लोकायुक्त की टीम सादे कपड़ों में मौजूद थी। जैसे ही रिश्वतखोर मेडिकल ऑफिसर ने रिश्वत की रकम ली तो लोकायुक्त की टीम ने उसे रंगेहाथों पकड़ लिया। लोकायुक्त ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) की धारा 7 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है। ट्रैप कार्रवाई का नेतृत्व कर रहे निरीक्षक संदीप सिंह भदौरिया ने कहा कि मामले की अभी विवेचना विस्तार से की जाएगी।

फोटो स्टूडियो में पति को बैठाकर ब्यूटी पार्लर गई पत्नी गायब, जबलपुर में 3 दिन पहले हुई थी शादी

ये भी पढ़ें
jabalpur news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

03 Jul 2026 06:55 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shahdol / बस स्टैंड पर रिश्वत लेते पकड़ाया मेडिकल ऑफिसर, शहडोल में लोकायुक्त की कार्रवाई

बड़ी खबरें

View All

शहडोल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जानलेवा सफर: दुर्घटनाओं के बाद भी नहीं जाग रहा प्रशासन, मालवाहक में ढोई जा रही ओवरलोड सवारी

सीमावर्ती क्षेत्रों से हर रोज जान जोखिम में डालकर शहर पहुंच रहे श्रमिक
शहडोल

अधिकमास समाप्त: जून और जुलाई में 18 शुभ मुहूर्त, गूंजेगी शहनाइयां, होंगे मांगलिक कार्य

25 जुलाई से प्रारंभ होंगे चतुर्मास, चार माह नहीं होंगे कोई मांगलिक कार्यक्रम
शहडोल

शहडोल में बेलगाम वन माफिया, एक ही रात में डीएफओ की गाड़ी पर हमला, बीट गार्ड को घसीटकर पीटा

sand mafia attack
शहडोल

Despite multi crore budgets and grand promises sporting talents are forced to seek a future on a 15 year old rocky ground

Despite multi crore budgets and grand
शहडोल

30 लाख लगाकर करोड़ों के सपने टूटे, फाइनेंस कंपनी निकली धोखेबाज, 5 पर FIR

Investment Fraud Case
शहडोल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.