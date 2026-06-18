अधिकमास समाप्त: जून और जुलाई में 18 शुभ मुहूर्त, गूंजेगी शहनाइयां, होंगे मांगलिक कार्य

शहडोल. अधिकमास में एक माह तक शुभ व मांगलिक कार्यक्रमों में पूरी तरह से ब्रेक लग गया था। अब जक 15 जून से अधिकमास समाप्त हो गया तो फिर से जिले में शहनाइयां गूंजेगी, मुंडन, कनछेदन, व्रतवंध, गृह प्रवेश सहित अन्य शुभ कार्य लगभग एक माह के लिए फिर से प्रारंभ हो जाएंगे। जानकारी के अनुसार 19 जून से 12 जुलाई तक कुल 18 शुभ मुहूर्त हैं। इसके बाद 25 जुलाई से चातुर्मास लग जाएंगे जिसके बाद चार माह तक कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होंगे। जून व जुलाई में फिर से शुभ मुहूर्त होने पर वैवाहिक कार्यक्रम प्रारंभ हो गए हैं। इसके साथ बाजार में भी रौनक देखने मिल रही है। लोग बाजार में खरीदारी के साथ ही मांगलिक कार्यक्रमों की तैयारी में जुट गए हैं। विवाह घरों, डीजे, टेंट की बुकिंग लोगों ने पूर्व से ही कर ली थी। आगामी 12 जुलाई तक शहनाइयों की गूंंज सूनाई देगी। वैवाहिक कार्यक्रमों को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसे लेकर लोगों में उत्साह देखने मिल रहा है। अधिकमास में वैवाहिक कार्यक्रम बंद होने की वजह से लोग इंतजार कर रहे थे। अब जब वैवाहिक कार्यक्रम प्रारंभ हो गए हैं तो व्यापारी वर्ग में भी अच्छे कारोबार की उम्मीद जगी है। अधिकमास भगवान विष्णु के लिए समर्पित था। एक माह तक लोग भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में लीन रहे। इन दिनो में दान पुण्य का विशेष महत्व रहा, लेकिन शुभ कार्य पूरी तरह से निषेध थे।