शहडोल में बेलगाम वन माफिया, एक ही रात में डीएफओ की गाड़ी पर हमला, बीट गार्ड को घसीटकर पीटा

-देवलोंद थाना क्षेत्र के गोपालपुर में नवंबर 2023 में रेत का अवैध उत्खनन रोकने गए पटवारी की ट्रैक्टर चढ़ाकर हत्या।

-मई 2024 में ब्यौहारी थाना क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात एएसआई की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या की।

-देवलोंद थाना क्षेत्र अंतर्गत सोनघडिय़ाल अभ्यारण क्षेत्र में वन विभाग के रेंजर पर रेत माफिया का जानलेवा हमला

-जनवरी 2026 में ब्यौहारी के नायब तहसीलदार पर हमला। वाहन को पलटाने का प्रयास किया गया।

-मार्च 2026 में कोयला लोड ट्रैक्टर को रोकने पर वनकर्मियों के साथ मारपीट की गई।

-मार्च 2026 में ही डीएफओ दक्षिण वन मंडल के वाहन में तोडफ़ोड़ कर हमले का प्रयास किया गया।

-मार्च 2026 में मप्र-छग सीमा क्षेत्र में पुलिस से विवाद के रेत लेने आए ट्रैक्टर चालक की हत्या।

-मई 2026 में उमरिया जिले के चंदिया में रेत का अवैध परिवहन रोकने गए वन अमले पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास।

-और अब 16 जून की रात डीएफओ के वाहन में तोडफ़ोड़ और फॉरेस्ट गार्ड के साथ मारपीट