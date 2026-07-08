810 ग्राम वजनी बेबी ने 87 दिन बाद जीती जिंदगी की जंग, शहडोल से आई दिल छूने वाली कहानी

SNCU की विशेषज्ञ टीम ने नवजात का उपचार आधुनिक नवजात चिकित्सा प्रोटोकॉल के अनुसार प्रारंभ किया। उपचार के दौरान शिशु को आवश्यकतानुसार श्वसन सहायता, संक्रमण की रोकथाम एवं उपचार, संतुलित पोषण, मां के दूध को प्राथमिकता तथा कंगारू मदर केयर (KMC) जैसी वैज्ञानिक पद्धतियों का लाभ दिया गया। चिकित्सकों, रेजिडेंट डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने 24 घंटे निरंतर निगरानी रखते हुए प्रत्येक चुनौती का समय पर सामना किया।