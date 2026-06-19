जानलेवा सफर: दुर्घटनाओं के बाद भी नहीं जाग रहा प्रशासन, मालवाहक में ढोई जा रही ओवरलोड सवारी

गुरुवार की सुबह जब जमीनी हकीकत देखी गई, तो तस्वीरें डराने वाली थीं। पुरानी बस्ती व कल्याणपुर मार्ग पर दौड़ रहे ऑटो में लगभग 20 सवारियां और मालवाहक में 35 से 40 मजदूरों को बिना किसी सुरक्षा उपाय के बिठाया गया था। सबसे गंभीर बात यह है कि इस मार्ग पर दौड़ रहे अधिकांश कमर्शियल वाहनों के पास न तो परिवहन विभाग का फिटनेस सर्टिफिकेट है और न ही बीमा कराया गया है। ऐसे में यदि कोई बड़ा हादसा होता है, तो इन गरीब मजदूरों के जीवन की जवाबदेही तय करने वाला कोई नहीं है।

इनका कहना है

मालवाहकों में अगर लापरवाही पूर्वक श्रमिकों को ढोया जा रहा है तो इस पर कार्रवाई की जाएगी, इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कल ही टीम को भेजा जाएगा।

संजय जायसवाल, यातायात प्रभारी