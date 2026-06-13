पुताई वाले के प्यार में फंसकर शहडोल से भागी युवती, इंस्टाग्राम पर चमक-धमक देखकर खा गई धोखा

युवती जब पूरी तरह से आरोपी युवक के झांसे में आ गई तो युवक ट्रेन से ग्वालियर से शहडोल पहुंचा, शहडोल से बस से बुढार और फिर वहां से ऑटो से जैतपुर पहुंचा। वहां युवती उससे मिली और फिर दोनों एक साथ फरार हो गए। युवती के घर से अचानक लापता होने पर परिजनों ने 6 जून को जैतपुर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की तो तकनीकी जांच में पता चला कि युवती ग्वालियर के एक युवक के संपर्क में थी। दोनों की लोकेशन भी ग्वालियर की ही मिली। इसके बाद पुलिस की टीम ग्वालियर पहुंची और मुरैना जिले के एक गांव में युवक के मामा के घर से युवती को बरामद किया।