शहडोल में पहली बार आज संघ प्रमुख मोहन भागवत, तीन दिन हाई अलर्ट पर पूरा जिला

RSS प्रमुख डॉ मोहन भागवत के शहडोल प्रवास को लेकर शहडोल एसपी रामजी श्रीवास्तव का कहना है कि, संघ प्रमुख डॉ मोहन भागवत का तीन दिन शहडोल प्रवास पर रहेंगे। z+ सुरक्षा अंतर्गत यहां पर समुचित सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है, ताकि उनकी सुरक्षा में कोई भी चूक की संभवाना बाकी न रहे। 350 अधिकारी कर्मचारी बाहर से प्राप्त हुए है। सरस्वती स्कूल कैंपस में 24 घंटे सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है, पांडवनगर इलाके के 500 मीटर के इलाके में ड्रोन प्रतिबंध किया गया है।