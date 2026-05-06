आंधी-बारिश और ओलों की मार, सिस्टम की सुस्ती से भीगा हजारों क्विंटल गेहूं

शहडोल। जिले में पिछले पांच दिन से मौसम के बदले मिजाज ने सामान्य जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है। मंगलवार को दोपहर बाद अचानक आए चक्रवाती तूफान और भारी ओलावृष्टि ने जहां एक ओर तापमान में 5.6 डिग्री की गिरावट लाकर गर्मी से राहत दी, वहीं दूसरी ओर सरकारी उपार्जन व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। सिंहपुर और ब्यौहारी क्षेत्र में हुई ओलावृष्टि और बारिश से खुले में रखा हजारों क्विंटल गेहूं और धान भीग गया है।