पुलिस से बचकर भागे 3 तस्करों की कुएं में डूबकर मौत, कार से बड़ी मात्रा में गांजा पकड़ाया

पुलिस के कथन के मुताबिक, उन्हें देर रात ही हादसे का शिकार अज्ञात वाहन से भारी माक्षा में नशीला पदार्थ बरामद हुआ था। अब अगली सुब तस्करी के संदेहियों के शव मिलने से कहांनी में चौकाने वाला मोड़ आ गया। माना जा रहा है कि, देर रात गश्ती पुलिस की गाड़ी देख तस्करों ने कार की रफ्तार बढ़ा दी थी, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। घायल अवस्था में खुद को बचाने के लिए तीनों युवक अंधेरे का फायदा उठाकर खेतों की ओर भागे। घबराहट और घने अंधेरे के कारण उन्हें सामने मौत बनकर खड़ा कुआं नहीं दिखा और वे सीधे उसमें जा गिरे। चोटिल होने के कारण वे तैरकर बाहर नहीं निकल सके और दम तोड़ दिया, जिन्हें पुलिस ने रेस्क्यू कर एक एक करके कुएं से बाहर निकाला।