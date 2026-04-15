15 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शहडोल

पुलिस से बचकर भागे 3 तस्करों की कुएं में डूबकर मौत, कार से बड़ी मात्रा में गांजा पकड़ाया

MP News : माना जा रहा है कि, पुलिस द्वारा पकड़े जाने के डर से भागे 3 युवकों की खेत में बने अंधे कुएं में गिरकर डूबने से मौत हो गई है।

3 min read
Google source verification

शहडोल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Apr 15, 2026

MP News

कुएं से एक साथ तीन शव निकलने से फैली सनसनी (Photo Source- Input)

MP News : वैसे तो नशे के अवैध कारोबार उसके सौदागरों को सलाखों के पीछे ले जाता है। लेकिन, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के जैतपुर इलाके में नशे की सौदागरी का काला कारोबार तस्करों की मौत का सबब बन गया है। पुलिस द्वारा पकड़े जाने के डर से भागे तीन युवकों की खेत में बने अंधे कुएं में गिरकर डूबने से मौत हो गई है। रात के समय पुलिस से बचने के लिए गाड़ी छोड़कर खेतों की तरफ भागे तीन युवक अंधे में भागते-भागते एक कुएं में जा गिरे। मामले का खुलासा अगली सुबह उस समय हुआ, जब स्थानीय किसानों को एक साथ तीन शव कुएं में तैरते मिले।

घटना की शुरुआत जैतपुर थाना इलाके में आने वाले कामता कॉलेज तिराहे के पास हुई। यहां देर रात गश्त पर निकली डायल- 112 की टीम को सड़क किनारे एक दुर्घटनाग्रस्त कार नजर आई। पुलिस जब कार के पास पहुंची तो उसमें कोई नहीं था। कार की अच्छे से छानबीन करने पर पुलिस को अंदर से 5 किलो से ज्यादा गांजा मिला, जिसे जब्त करते हुए पुलिस ने आसपास भी तलाशी की, लेकिन उन्हें कोई संदिग्ध नजर नहीं आया। पुलिस उस नशीले पदार्थ को लेकर थाने लौट आई। लेकिन, असल मामला अगली सुबह से शुरु हुआ।

कुएं में तैरती मिलीं 3 लाशें

अगली सुबह नजदीक ही स्थानीय किसान कन्हैया लाल यादव ने पुलिस को सूचना दी कि, उनके खेत में बने कुएं में लाशें तैर रही हैं। किान की बात सुनकर न सिर्फ पुलिस दंग रह गई, बल्कि कुछ ही देर में पूरे इलाके में सनसनी का माहौल बन गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब गौताखोरों की मदद से कुएं में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया तो अंदर से एक-एक करके 3 शव बरादम हुए। एक साथ कुएँ से तीन लाशें निकलने से लोगों को दहशत फैल गई। फिलहाल, तीनों शवों का पंचनामा बनाकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया गया है।

तीनों मृतकों की हुई पहचान

वहीं, पुलिस तफ्तीश में मृतकों की पहचान बुढार में रहने वाले जिले के कुख्यात तस्कर रोहित शर्मा के रूप में हुई। वहीं, उसका साथी शहडोल निवासी तनुज शुक्ला और बुढार के एक अन्य निवासी सचिन सिंह बघेल के रूप में हुई। माना जा रहा है कि, तीनों ही गांजा तस्करी में लिप्त थे। फिलहाल, इसकी जांच जारी है।

दुर्घटनाग्रस्त अज्ञात वाहन से मिला 5 किलो गांजा

पुलिस के कथन के मुताबिक, उन्हें देर रात ही हादसे का शिकार अज्ञात वाहन से भारी माक्षा में नशीला पदार्थ बरामद हुआ था। अब अगली सुब तस्करी के संदेहियों के शव मिलने से कहांनी में चौकाने वाला मोड़ आ गया। माना जा रहा है कि, देर रात गश्ती पुलिस की गाड़ी देख तस्करों ने कार की रफ्तार बढ़ा दी थी, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। घायल अवस्था में खुद को बचाने के लिए तीनों युवक अंधेरे का फायदा उठाकर खेतों की ओर भागे। घबराहट और घने अंधेरे के कारण उन्हें सामने मौत बनकर खड़ा कुआं नहीं दिखा और वे सीधे उसमें जा गिरे। चोटिल होने के कारण वे तैरकर बाहर नहीं निकल सके और दम तोड़ दिया, जिन्हें पुलिस ने रेस्क्यू कर एक एक करके कुएं से बाहर निकाला।

पोस्टमारटम रिपोर्ट करेगी खुलासा

इस पूरे मामले को लेकर एसडीओपी विकास पाण्डेय ने कहा कि, देर रात एक कार दुर्घटनाग्रस्त मिली, जिसमें गांजा बरामद हुआ है। कार में सवार तीन युवक भागने के दौरान कुएं में गिर गए होंगे और पानी में डूबने के कारण उनकी मौत हो गई। फिलहाल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आगामी जांच के आधार पर मौत के स्पष्ट कारणों का पता चल सकेगा।

ये भी पढ़ें

एमपी को झुलसाएंगी राजस्थान की गर्म हवाएं, 42 डिग्री पार हुआ पारा, हीटवेव का अलर्ट
भोपाल
Heatwave Alert

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

15 Apr 2026 11:55 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Shahdol / पुलिस से बचकर भागे 3 तस्करों की कुएं में डूबकर मौत, कार से बड़ी मात्रा में गांजा पकड़ाया

पत्रिका लाइव अपडेट

Samrat Choudhary Oath Ceremony Live: सीएम बनने के बाद सम्राट चौधरी को लेकर नीतीश कुमार की आई प्रतिक्रिया, कहा- आपके नेतृत्व में बिहार विकास करेगा

Samrat Choudhary, Samrat Choudhary new cm, bihar new cm, Samrat Choudhary oath, Samrat Choudhary oath ceremony, Samrat Choudhary oath ceremony timing,
राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

शहडोल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

कमता हादसा: कार पलटने की बात नहीं हो रही है हजम, मृतकों के शरीर पर आईं थीं मामूली चोटें!

शहडोल

MP के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में लगी आग, चार बोगियों से निकली आग की लपटें

Relief Train Fire Accident at Beohari Railway Station shahdol MP news
शहडोल

मरखी माता मंदिर के पास कोयले का अवैध उत्खनन करते जेसीबी जब्त

शहडोल

एमपी में लेडी सब इंजीनियर 10,000 रिश्वत लेते पकड़ाई, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

SHAHDOL
शहडोल

वन्यजीवों को संरक्षित करने कॉरीडोर को सशक्त करने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मंथन

शहडोल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.