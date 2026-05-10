एमपी में बीजेपी नेता की दर्दनाक मौत, सुबह शहडोल में सड़क पर पड़ा मिला शव

Rahul Dwivedi- मध्यप्रदेश में बीजेपी के एक युवा नेता की दर्दनाक मौत हो गई है। शहडोल में वाहन हादसे में बीजेपी युवा मोर्चा के करकी मंडल अध्यक्ष राहुल द्विवेदी की मौत हुई। शहडोल-रीवा हाईवे पर जोरा पुलिया के पास दुर्घटना में उनके दोस्त अतुल तिवारी की भी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों एक शादी समारोह से वापस घर लौट रहे थे तभी रास्ते में उनकी बाइक को किसी वाहन ने टक्कर मार दी। करकी मंडल अध्यक्ष राहुल द्विवेदी और अतुल तिवारी के शव सड़क पर पड़े मिले। शनिवार देर रात को यह हादसा हुआ। रविवार सुबह हादसे की सूचना मिलते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं में शोक छा गया। बड़ी संख्या में उनके समर्थक अस्पताल और निवास स्थान पर पहुंच गए। पोस्टमार्टम के बाद राहुल द्विवेदी के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है। इधर पुलिस अज्ञात वाहन और उसके चालक की तलाश में जुटी है।