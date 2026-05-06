पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर मुस्लिमों ने दिया बीजेपी का साथ, सीएम का बड़ा बयान

CM Mohan Yadav- सीएम मोहन यादव बुधवार को बुरहानपुर पहुंचे। विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत पर यहां विजयोत्सव मनाया गया। इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने कहा कि देश की आजादी के बाद लोकतंत्र के लिए एक सशक्त राजनीतिक दल, देश भक्त राजनीतिक दल बनना चाहिए। ये सपना भी देखा गया तो बंगाल की धरती से। बंगाल ने हमें वंदे मातरम दिया जो आजादी की लड़ाई लडऩे वाले उन क्रांतिकारियों के लिए संजीवनी बूटी बना। लेकिन दुर्भाग्य के साथ इसके टुकड़े करने का काम कांग्रेस ने किया। हमारे भारत के अंदर हर कोई देश भक्त है, लेकिन उसमें भी जहर फैलाने का काम कांग्रेस ने किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में इस बार मुस्लिमों ने भी बीजेपी का साथ दिया ।