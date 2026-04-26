एक्सपर्ट बोले- ‘जानलेवा हो सकती है लू…’, ये 6 लक्षण दिखें तो सावधान !

शिशुरोग विशेष डॉक्टर भूपेंद्र गौर ने कहा कि इस समय तापमान बढ़ने के साथ गर्म हवा चलने से छोटे बच्चों के साथ बुजुर्गों की सेहत पर सीधा असर हो रहा है। कही बार अत्याधिक गर्मी में लू लगना भी जानलेवा भी हो सकती है। गर्मी के समय घर से बाहर निकलते समय सावधानी रखें। शरीर से पसीना निकल रहा हैतो लगातार पानी पीते रहे। पांच वर्ष तक के बच्चों और 60 वर्ष से अधिक आयु वाले बुजुर्ग एवं अन्य बीमारी से पीड़ित मरीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। चक्कर, घबराहट, कमजोरी, अधिक प्यास लगना, सिर में दर्द होने पर डॉक्टर को चेकअप जरुर कराए।