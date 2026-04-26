एमपी के इस जिले में बंद होंगे 140 से ज्यादा स्कूल ! ये है कारण

MP News:मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले में कम छात्र संख्या वाले सरकारी स्कूलों पर बंदी का खतरा मंडराने लगा है। जिन स्कूलों में 20 से कम विद्यार्थी नामांकित हैं, उन्हें नजदीकी स्कूलों में विलय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्य शिक्षा केन्द्र ने ऐसे 140 से अधिक स्कूलों की सूची जारी की है, जिसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ गई है। निर्देश दिए गए हैं कि जिन स्कूलों के आसपास एक से डेढ़ किलोमीटर की दूरी में अन्य स्कूल संचालित हैं, वहां पढऩे वाले बच्चों को पास के स्कूलों में भेजा जाएगा। इस संबंध में ब्लॉक स्तर पर सर्वे और सत्यापन कर रिपोर्ट राज्य शिक्षा केन्द्र को भेजी जा चुकी है।