ग्वालियर में तहसीलदार का रीडर 20 हजार घूस लेते रंगे हाथ दबोचा

फाइलें थी गायब, प्रकरण भी लंबित थे, इस आधार पर रोकी गई वेतनवृद्धि

ईओडब्ल्यू ने गोसपुरा के प्रवाचक अनिल कुडवारिया को 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है, उसकी गड़बड़ी को अपर कलेक्टर ने भी पकड़ा था। अपर कलेक्टर की रिपोर्ट पर कलेक्ट ने एक वेतनवृद्धि भी रोकी है। दरअसल, 6 मई 2026 को अपर कलेक्टर द्वारा तहसील ग्वालियर के अंतर्गत न्यायालय राजस्व वृत्त लश्कर एवं गोसपुरा का औचक निरीक्षण किया गया था। इस निरीक्षण के दौरान आर.सी.एम.एस पोर्टल के रिकॉर्ड और कोर्ट में मौजूद फाइलों में भारी अंतर पाया गया। पोर्टल पर कुल 280 प्रकरण लंबित दिख रहे थे, लेकिन मौके पर न्यायालय में केवल 75 प्रकरण ही उपलब्ध मिले। शेष 205 प्रकरण गायब थे। यहां कुल 100 प्रकरण लंबित थे, जिनमें से न्यायालय में सिर्फ 37 प्रकरण ही मिले। बाकी 63 फाइलों का कोई अता-पता नहीं था। जब प्रवाचक अनिल कुडवारिया से इन लापता प्रकरणों के संबंध में पूछताछ की गई, तो वे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके।