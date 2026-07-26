सोने की परख अब हो गई और खरी, एचयूआइडी पोर्टल पर फोटो, वजन और सोल्ड का ट्रिपल लॉक, बढ़ेगी पारदर्शिता

इसलिए पड़ी इस ट्रिपल लॉक की जरूरत

अब तक हॉलमार्किंग प्रणाली में सेंध लगाकर कुछ शातिर तत्व एक ही एचयूआइडी नंबर का इस्तेमाल कई गहनों पर कर लेते थे या कागजों में फर्जीवाड़ा चला रहे थे। इसी फर्जीवाड़े की जड़ काटने के लिए बीआइएस ने तकनीक का यह नया जाल बुना है :

हर जेवर की अपनी सेल्फी : हॉलमार्किंग सेंटर पर अब आभूषण का सिर्फ नंबर दर्ज नहीं होगा, बल्कि उसकी फोटो खींचकर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। यानी अब जेवर की पहचान छिपाई नहीं जा सकेगी।

रत्ती-रत्ती का हिसाब (सटीक वजन) : गहने का वास्तविक वजन पोर्टल पर दर्ज होगा। इससे ग्राहक को यह डर नहीं रहेगा कि हॉल मार्किंग के नाम पर वजन में कोई घपला किया गया है।

सोल्ड एचयूआइडी से फर्जीवाड़े का अंत : जब कोई ज्वेलर एचयूआइडी वाला आभूषण ग्राहक को बेचेगा, तो उसे मानक ऑनलाइन पोर्टल पर उस एचयूआइडी को सोल्ड (बिक गया) दर्ज करना होगा। इसके बाद उस नंबर को किसी दूसरे आभूषण के लिए दोबारा इस्तेमाल करना नामुमकिन हो जाएगा।