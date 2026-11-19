मूल परिचय: राहुल सिंह ठाकुर दैनिक पत्रिका के ग्वालियर संस्करण में पिछले पांच वर्षों से सेंट्रल डेस्क पर कार्यरत हैं। वर्तमान में वे पत्रिका ग्वालियर के सेंट्रल डेस्क पर कार्य कर रहे हैं। डेस्क की जिम्मेदारियों के साथ वे पत्रिका के प्लस पेज के संपादन एवं पेज मेकिंग का कार्य भी देखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में भी सक्रिय हैं और पत्रिका डिजिटल के लिए स्थानीय एवं क्षेत्रीय समाचारों से जुड़े कार्यों को देखते हैं। स्थानीय मुद्दों, शहर की समस्याओं, प्रशासनिक गतिविधियों और जनसरोकार से जुड़े विषयों पर समाचार संकलन एवं प्रस्तुति में उनकी विशेष रुचि है। पिछले पांच वर्षों में उन्होंने प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता, डेस्क वर्क, कंटेंट एडिटिंग, पेज प्लानिंग और स्थानीय समाचारों के डिजिटल प्रस्तुतीकरण के क्षेत्र में अनुभव हासिल किया है।