ग्वालियर. अंचल के सबसे बड़े जयारोग्य अस्पताल (जेएएच) समूह और स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों रुपए की लागत से खरीदी गई मशीनें मरीजों के काम नहीं आ पा रही हैं। जेएएच में करीब 80 करोड़ रुपए की आधुनिक मशीनें पांच महीने से अधिक समय से इंस्टॉल होने के बावजूद शुरू नहीं हो सकी हैं। इनमें कैंसर के इलाज की विशेष मशीनें भी शामिल हैं। यही हाल स्वास्थ्य विभाग के सिविल अस्पताल बिरला नगर और डीडी नगर स्वास्थ्य केंद्र का है। यहां नई एक्स-रे मशीनें पहुंचने के करीब छह महीने बाद भी जांच शुरू नहीं हो सकी हैं। सरकारी अस्पतालों में मशीनें उपलब्ध होने के बावजूद जांच नहीं होने से गरीब और मध्यम वर्ग के मरीजों को निजी सेंटरों पर हजारों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। गंभीर मरीजों को इलाज और जांच के लिए दिल्ली, जयपुर और भोपाल तक जाना पड़ रहा है। मशीनों के संचालन में देरी का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है।