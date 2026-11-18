man found dead in field, चिन्नोनी पुलिस स्टेशन का फाइल फोटो (Source-Patrika)
Morena Man Found Dead: मध्यप्रदेश के मुरैना जिले के सिंगरौली गांव के पास बुधवार की सुबह एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक का शव एक खेत में मिला है, युवक की मौत कैसे हुई फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है। ग्रामीणों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी थी जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शुरूआती जांच में मृतक की पहचान कर ली गई है और ये पता चला है कि वो बेटी की तबीयत खराब होने के बाद उसका इलाज कराने के लिए आया था।
चिन्नौनी थाना पुलिस को बुधवार सुबह सूचना मिली कि सिंगरौली गांव के पास एक खेत में युवक का शव पड़ा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की। मृतक की पहचान मुकेश यादव (38) निवासी भवानीपुरा गांव थाना जौरा के रूप में हुई है। सिंगरौली गांव में मुकेश की ससुराल है और ससुराल में नानी के साथ रहने वाली बेटी की तबीयत खराब होने पर वो बेटी का इलाज कराने के लिए आया था। परिजनों ने बताया कि रात में खाना खाकर सो गया था और सुबह खेत में शव मिला है।
बताया गया है कि मुकेश की पत्नी की करीब 7 साल पहले मौत हो चुकी है। पत्नी की मौत के बाद से ही पति ने बेटी को उसकी नानी के पास छोड़ दिया था। बेटी का इलाज कराने के लिए वापस आए पिता की मौत से अब बेटी के सिर से मां के बाद पिता का हाथ भी हमेशा के लिए उठ गया है। मौत कैसे हुई फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। मृतक का एक बेटा भी है जो उसके बड़े भाई के साथ रहता है।
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मुरैना
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