बताया गया है कि मुकेश की पत्नी की करीब 7 साल पहले मौत हो चुकी है। पत्नी की मौत के बाद से ही पति ने बेटी को उसकी नानी के पास छोड़ दिया था। बेटी का इलाज कराने के लिए वापस आए पिता की मौत से अब बेटी के सिर से मां के बाद पिता का हाथ भी हमेशा के लिए उठ गया है। मौत कैसे हुई फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। मृतक का एक बेटा भी है जो उसके बड़े भाई के साथ रहता है।