करीब आधे घंटे तक समझाया, पति-बेटा रोकते रहे लेकिन नहीं मानी मां, मुरैना में चीख से गूंज उठा मोहल्ला

जानकारी के मुताबिक मुरैना के नैनागढ़ रोड पर किराए के मकान में रहने वाली भूमि शर्मा (32) ने छत से चौथी मंजिल से कूदकर जान देने की कोशिश की है। भूमि शर्मा का परिवार मूल रूप से अंबाह का रहने वाला है और करीब एक महीने पहले ही यहां पर रहने के लिए आया था और उनकी डेयरी की दुकान है। डेयरी की दुकान होने के कारण भूमि शर्मा के पति हरेन्द्र शर्मा और बेटा भी सुबह जाग रहे थे। लोग मॉर्निग वॉक के लिए जा रहे थे, तभी ये घटना हुई। मौके पर मौजूद लोगों ने पूरी घटना का वीडियो भी अपने मोबाइल से बनाया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। सिटी कोतवाली टीआई अमित भदौरिया के अनुसार, वीडियो के माध्यम से मामला संज्ञान में आया है। महिला दिल्ली में भर्ती है। उसने किन परिस्थितियों में यह कदम उठाया, इसकी जांच की जा रही है। परिजनों के कथन लेने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।