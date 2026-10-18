मुरैना में नवरात्रि में दुर्गा पंडाल में माता के भजनों पर लिपटकर झूमते रहे नाग-नागिन, देखें वीडियो

ग्रामीणों के मुताबिक, नाग-नागिन का यह जोड़ा पिछले दो साल से हर साल इसी समय माता के पंडाल में दिखाई देता है। पिछले साल लगातार चार दिन तक दोनों सांप यहां नजर आए थे, जबकि इस बार लगातार तीन दिन शाम की आरती के दौरान दिखाई दिए। ग्रामीणों का कहना है कि आरती और भजन के समय दोनों सांप आपस में लिपटे रहते हैं और कुछ देर बाद वहां से चले जाते हैं। ग्रामीणों के अनुसार, अब तक सांपों ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। लगातार एक ही समय पर उनके दिखाई देने से गांव में कौतूहल बना हुआ है।