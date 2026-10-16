44 तोला सोना और 3.5 किलो चांदी के आभूषणों से सजीं मां जगदंबा, अशोकनगर में सजा भक्ति का स्वर्ण दरबार

Ashoknagar Durga Pandal Gold Jewellery: मध्यप्रदेश के अशोकनगर शहर में गौशाला रोड स्थित श्री जिंदबाबा झांकी समिति के पंडाल में विराजी मां दुर्गा की प्रतिमा इस बार भी पूरे शहर में चर्चाओं का विषय बनी हुई है। हर साल की तरह इस साल भी मां जगदंबा का दरबार अलौकिक छटा बिखेर रहा है। यहां माता रानी का श्रंगार 44 तोला सोने और साढ़े तीन किलो चांदी के आभूषणों से किया गया है। माता के इस बेशकीमती स्वरूप के दर्शनों को भक्तों का तांता लगा हुआ है। वहीं श्रंगार की सुरक्षा के लिए 24 घंटे एक-चार की पुलिस गार्ड तैनात है। वहीं सीसीटीवी कैमरों से निगरानी हो रही है और समिति के सदस्य भी ड्यूटी दे रहे हैं।