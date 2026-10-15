राहुल के ‘युवा संवाद’ का जवाब सिंधिया का ‘युवा अनप्लग्ड’, म्यूजिक और रैंप पर होगा सियासी शो!

Ashoknagar News : देश की सियासत इन दिनों युवाओं के इर्द-गिर्द घूम रही है। एक तरफ सीजेपी के बैनर तले युवा सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं तो वहीं, दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम के जरिए प्रदेश के युवाओं से संवाद कर चुके हैं। युवाओं के इसी सियासी महत्व को देखते हुए अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के संसदीय क्षेत्र में बड़ा आयोजन होने जा रहा है, जिसमें केंद्रीय मंत्री सिंधिया सीधे युवाओं से रूबरू होने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में 17 अक्टूबर को 'युवा अनप्लग्ड' का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें राजनीति, संवाद और संगीत का अनूठा संगम देखने को मिलेगा।