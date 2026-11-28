मंदिर के खजाने की गुत्थी को सुलझाने के लिए शनिवार को राजस्व, पुरातत्व विभाग और नगरपालिका की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों की निगरानी में सील कमरे को खोला गया और बारीकी से खुदाई कराई गई। इस दौरान अंदर एक हौदीनुमा चौकोर गड्ढा नजर आया, जिसे देखकर एक बार फिर उत्सुकता बढ़ गई। हालांकि, जब टीम ने गड्ढे को और गहरा खोदा, तो अंदर से खजाने के बजाय सिर्फ मिट्टी और पत्थर ही निकले। संयुक्त टीम की इस कार्रवाई के बाद तीन महीने से चंदेरी की गलियों और चौपालों में चल रही खजाने की कहानियों, अटकलों और अफवाहों पर अब पूरी तरह विराम लग गया है।