अमृता राय ने अपने भाषण में भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा मुझे रास्ते में महिलाएं मिल रही है, जो बताती है कि 20 साल से फूल पर वोट डाल रहे हैं, लेकिन आज क्या हश्र हुआ। इसका कारण है कि आप अपने अधिकारों का सही से पालन नहीं कर रहे हैं। आप लोग सोचिए जब आप फूल में वोट डालते हैं कोई प्रलोभन होगा, उस प्रलोभन को छोड़ दीजिए। उन समस्याओं के लिए पांच-पांच साल करके आज 20-25 साल हो गए, न पानी आया और न बिजली मिली, न पेंशन मिली और न मुआवजा। अमृता ने कहा कि जनता ने उन्हें महंगाई, शिक्षा, बिजली और खाद न मिलने जैसी अनगिनत समस्याएं बताई है। मैं सोचती हूं कि ऐसा क्या करूं कि समस्या दूर हो जाए।