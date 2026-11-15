Ashoknagar Congress : दिग्विजय सिंह के आक्रामक तेवर, मंच पर पकड़ लिया कांग्रेस जिलाध्यक्ष का गला

Digvijay Singh : मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा का आज 22 दिन है। यात्रा आज अशोकनगर जिला मुख्यालय से आगे बढ़ रही है। शनिवार रात पदयात्री शहर में ही रुके। इससे पूर्व सुराना चौराहे पर जनसभा को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह अपने चिर-परिचित आक्रामक तेवर में नजर आए। उन्होंने यात्रा में सहयोग के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव को धन्यवाद दिया। इसके बाद उन्होंने मंच से कहा कि कौन है चंदा चोर? जो चंदा चोरी हुआ, वह जनता का पैसा था। वोट चोरी पर तो दिग्विजय सिंह मुखर होकर बोले। उन्होंने मंच पर ही कांग्रेस जिलाध्यक्ष का गला पकड़ा और कहा कि पूरे जिले में एक भी वोट चोरी नहीं होना चाहिए।