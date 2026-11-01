बहन से किया था बड़ा आदमी बनने का वादा, आज दो स्कूलों के मालिक हैं अशोकनगर के शमीम शाह

संघर्ष की यह दास्तान साल 1987 से शुरु हुई, जब शमीम मात्र 6वीं कक्षा में थे और उनके सिर से पिता का साया उठ गया। 7 भाई-बहनों वाले परिवार की जिम्मेदारी मां के कंधों पर आ गई। मां ने बीड़ी बनाकर परिवार पाला। पिता की छोड़ी गई जमा-पूंजी दोनों बड़ी बहनों की शादी में खर्च हो गई, फिर मां की बीमारी के चलते घर के गहने व गाय-भैंस तक बेचने पड़े। 10 साल तक परिवार कर्ज में डूबा रहा। आलम यह था कि 10वीं कक्षा में शमीम पूरी किताबें तक नहीं खरीद सके, केवल गणित व अंग्रेजी की किताब से ही पढ़ाई की। परिवार को सहारा देने 11वीं कक्षा से ही उन्होंने बस स्टैंड पर ठेला लगाना शुरु कर दिया।