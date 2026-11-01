चंदेरी के इस महल को 7 मंजिला होना था, वह आज भी अधूरा, नए शोध ने खोला निर्माण का राज

पीढिय़ों से यह किस्सा सुनाया जाता रहा है कि यह महल 1445 ई. में मालवा के सुल्तान महमूद शाह खिलजी प्रथम ने जौनपुर विजय के प्रतीक स्वरूप बनवाया था। लेकिन इतिहासकार डॉ. अविनाश कुमार जैन के ताजा शोध ने इस धारणा को बदल दिया है। शोध में हिजरी 895 (सन 1489-90) के फारसी शिलालेख मिले हैं, जिनमें तत्कालीन अधिकारी खान-ए-आजम शरफ खान शहनगी, रजा शम्स फतह और लेखक शिवसिंह गोलहार का जिक्र है। सबसे चौंकाने वाला तथ्य है कि दीवारों पर सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी के सिपहसालार रहे चंदेरी के सूबेदार मलिक मल्लू सुल्तानी का नाम 36 बार उकेरा गया है। जिसने साबित कर दिया है कि महल का वास्तविक निर्माण सुल्तान गयासुद्दीन के शासनकाल सन 1489-90 में ही हुआ था।