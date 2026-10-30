Success Story: गरीबी को हराकर चंदेरी की पहचान बनीं प्रेमबाई, 40 साल की मेहनत ने बदली तकदीर, मिला पुरस्कार

प्रेमबाई के हाथों से बुनी गई चंदेरी साडिय़ों की बाजार में हमेशा भारी मांग रहती है। उनकी दूरदर्शी कारीगरी का ही नतीजा है कि नए-नए डिजाइनों और रंगों से सराबोर दो चश्मी और दाढ़ीदार साडिय़ां उनकी विशेष पहचान बन चुकी हैं। अपनी इस अनूठी कला से प्रेमबाई ने न केवल अपनी गरीबी को मात दी है, बल्कि चंदेरी की विश्व प्रसिद्ध बुनाई परंपरा को भी नई दिशा भी दी। प्रेमबाई की यह कहानी महज एक सफलता का बखान नहीं है, बल्कि यह उस जीवटता का प्रमाण है जिसने एक आम महिला को कोली समाज और पूरे इलाके का गौरव बना दिया है। साथ ही साबित कर दिया है कि अगर हौसले बुलंद हों, तो मेहनत के धागों से तकदीर को भी अपने हिसाब से बुना जा सकता है।