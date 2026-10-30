पूरा होगा 16 साल पुराना सपना, इंदौर से धार तक 130 की स्पीड से दौड़ेगी ट्रेन, सामने आई तारीख

Indore to Dhar train: 16 साल का इंतजार अब आखिरी पड़ाव पर है। इंदौर-दाहोद रेल परियोजना (Indore-Dahod rail line) के तहत टीही से धार के बीच रेल दौड़ाने की तैयारियां तेज हो गई है। करीब 47 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर पटरियां बिछाने के साथ विद्युतीकरण और सिग्नल संबंधी काम पूरा हो चुका है। अब ट्रैक की मजबूती, पटरियों के लेवल, बिजली के तारों और सुरक्षा इंतजामों को परखने के लिए रेलवे ने युद्धस्तर पर कवायद शुरू कर दी है। गुरुवार को धार रेलवे स्टेशन पर पावर वैगन इंजन पहुंचा। इसकी मदद से प्लेटफॉर्म और स्टेशन क्षेत्र में लगे विद्युत तारों की जांच की गई, वहीं इंजीनियरों की टीम ट्रैक पर पटरियों का लेवल चेक करती रही। रेलवे के लिए अगले कुछ दिन बेहद अहम है। शुक्रवार से निरीक्षण और टेस्टिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसके बाद 4, 5 और 6 नवंबर को रेलवे के मुख्य अधिकारियों की टीम सीआरएस निरीक्षण करेगी। इस दौरान ट्रैक, विद्युतीकरण, सिग्नल और सुरक्षा से जड़े जुड़े इंतजामों इंतजाम इंतजामों की बारीकी से जांच होगी। निरीक्षण में सब कुछ मानकों के अनुरूप मिलने पर टीही से धार के बीच रेल संचालन की दिशा में अगला कदम बढ़ सकेगा।