Dhar Four Friends Funeral: ‘बेटा सूतक है, मत जा..’, नहीं मानी पिता की बात, सुबह एक साथ उठी 4 दोस्तों की अर्थियां

Dhar Four friends funeral: घर से निकलते समय माता-पिता ने खुशी-खुशी विदा किया था। मन में बस यही इंतजार था कि दर्शन करके लौटेंगे तो बेटे फिर घर की रौनक बनेंगे। रविवार को फोन पर बात हुई, तो भरोसा भी दिलाया था कि रात एक-दो बजे तक घर पहुंच जाएंगे, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही रास्ते में मौत ने घेर लिया। जिस रात परिवार अपने बेटों के लौटने का इंतजार कर रहे थे, उसी रात चार घरों की खुशियां हमेशा के लिए उजड़ गई। सोमवार को जब चारों दोस्तों के शव एंबुलेंस से सागौर पहुंचे तो इंतजार कर परिजनों की उम्मीदें विलाप में बदल गई। किसी ने अपना इकलौता बेटा खोया, तो किसी ने अपना भाई। चार दोस्तों की एक साथ अर्थियां उठी, तो पूरे क्षेत्र की आंखें नम हो गई।